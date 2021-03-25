25.03.2021 17:21

В городе проходит обучающий круглый стол для предпринимателей, которые сотрудничают с Китаем

Круглый стол «Украина-КНР: межкультурная и деловая коммуникация» проходит в Харькове, в конференц-зале отеля «Аврора».

Как сообщили организаторы, харьковские предприниматели активно сотрудничают с субъектами хозяйствования Китайской Народной Республики, но для успешного взаимодействия нужно учитывать культурные различия двух государств, которые существенно влияют на бизнес-отношения. Поэтому было принято решение провести круглый стол для представителей харьковских предприятий и учреждений, которые планируют наладить сотрудничество с китайскими партнерами или уже с ними работают.

В ходе круглого стола, который пройдет 25-26 марта, участники обсудят исторические и культурные связи Украины и Китая, традиции и культуру современных китайцев, деловой этикет граждан Китая. В частности, участники овладеют такими навыками, как составление визитки, тайминг и динамика переговоров с китайскими партнерами, восприятие информации от коллег из КНР, особенности формирования состава делегации для поездки в Китай и пр. В ходе практического занятия пройдет традиционная чайная церемония.

Лекторами выступают заведующая международного центра Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, гостевой лектор Чжэцзянского университета (КНР), автор курса «Украина - Китай: история взаимоотношений» Любовь Калашник и заведующая кафедрой восточного языка Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, член Ассоциации китаистов Украины, автор курса «Украина - Китай: межкультурная коммуникация» Наталья Рудая.