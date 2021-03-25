25.03.2021 15:19

Молодежь Харькова может принять участие в инновационном проекте от ЮНИСЕФ

В Харькове для молодежи открыт набор на международную инновационную программу «UPSHIFT Украины» от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Как отметили организаторы, «UPSHIFT Украина» - это программа, позволяющая подросткам и молодежи предлагать и воплощать инновационные решения для актуальных проблем в школе, общине, городе и т.д. на основе методологии «дизайн, ориентированный на человека» (human centered design). Проект внедряется ЮНИСЕФ в 23 странах мира, чтобы научить молодежь навыкам 21 века и распространять знания о социальных инновациях. Участие в программе предполагает работу с менторами и финансовую поддержку для молодежных инициатив, направленных на решение проблем молодежи и поиск инновационных решений для их громад.

«Нам приятно, что в 2018 году ЮНИСЕФ выбрал именно Харьков для пилотного запуска этого проекта в Украине. За это время было проведено шесть таких запусков. А в этом году городской совет совместно с ЮНИСЕФ и общественной организацией «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» впервые открывает полноценный набор. Мы призываем молодежь приобщаться к этому проекту, предлагать свои инновационные идеи», - отметила начальник управления по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алина Помазан.

Как отметил ассистент проектного менеджера «UPSHIFT Украина» Дмитрий Лобанов, на участие в программе могут подавать заявки команды из 3-5 участников в возрасте от 14 до 21 года. После закрытия набора все участники пройдут трехдневный тренинг, в рамках которого каждая команда будет работать с ментором. Следующий этап - презентационный, по результатам которого определят идеи, которые получат финансирование (до 50 тыс грн). После этого начнется 3-месячный период, в течение которого участники получат знания по проектному менеджменту, социальному предпринимательству, командной работе и вместе с менторами будут заниматься непосредственно созданием проекта.

«Мы не ожидаем, что к нам придет молодежь с готовой идеей проекта. Главное, чтобы участники видели конкретную проблему и имели желание ее решить. А уже с помощью индивидуальной поддержки ментора команда найдет решение этой проблемы и разработает проект», - отметила председатель правления ОО «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» Ирина Фоменко.

По ее словам, за три года в программе «UPSHIFT Украина» приняли участие 200 команд, половина из которых получили финансирование для своих проектов на общую сумму около 6 млн грн. Тематика реализованных проектов: инклюзия, медиаграмотность, неформальное образование, репродуктивное и психическое здоровье молодежи, экология, сознательное потребление и т.д. Условным направлением этого года является здоровый образ жизни и безопасное информационное пространство.

Набор на программу продлится до 5 апреля включительно. Узнать больше о программе и оставить заявку на участие можно по ссылке.

Программа реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и ОО «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» при поддержке Харьковского городского совета и ING Bank.