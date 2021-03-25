Главная Новости Общество Спасатели отметили патрульных за решительные действия во время ликвидации пожара в жилом доме на пр. Гагарина
25.03.2021  11:41   

Спасатели отметили патрульных за решительные действия во время ликвидации пожара в жилом доме на пр. Гагарина

9 февраля в 14-этажном жилом доме на пр. Гагарина, 165 произошел пожар, во время которой удалось сохранить жизнь и здоровье 35-ти его жителям.

Значительную помощь в этом спасателям оказывали патрульные полицейские, в частности Роман Мустафаев, Максим Мишуков и Евгений Мирошниченко. Они не только обеспечивали беспрепятственную работу спасательных подразделений, но и непосредственно принимали участие в спасении людей из задымленных зон на пожаре.



За решительные действия при ликвидации этого пожара руководство Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области приняло решение наградить указанных сотрудников патрульной полиции Харьковщины грамотами, которые 24 марта вручил заместитель начальника областного главка ГСЧС Анатолий Торяник.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гагарина, спасатели, патрульные
 
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