Спасатели отметили патрульных за решительные действия во время ликвидации пожара в жилом доме на пр. Гагарина

9 февраля в 14-этажном жилом доме на пр. Гагарина, 165 произошел пожар, во время которой удалось сохранить жизнь и здоровье 35-ти его жителям.
Значительную помощь в этом спасателям оказывали патрульные полицейские, в частности Роман Мустафаев, Максим Мишуков и Евгений Мирошниченко. Они не только обеспечивали беспрепятственную работу спасательных подразделений, но и непосредственно принимали участие в спасении людей из задымленных зон на пожаре.
За решительные действия при ликвидации этого пожара руководство Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области приняло решение наградить указанных сотрудников патрульной полиции Харьковщины грамотами, которые 24 марта вручил заместитель начальника областного главка ГСЧС Анатолий Торяник.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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