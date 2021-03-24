24.03.2021 19:10

В поликлиниках людей с нарушением зрения будут сопровождать медработники (ФОТО)

Такое решение было принято сегодня, 24 марта, на очередном заседании Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, которое прошло под председательством заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан.



В поликлиниках людей с нарушением зрения будут сопровождать медработники (ФОТО)



В ходе заседания напомнили, что с 1 апреля 2019 года вступили в силу государственные строительные нормы (ГСН) инклюзивности зданий и сооружений. Это означает, что любой человек, независимо от своих физических способностей, должен иметь возможность попасть в здание и получить нужную ему услугу. Если раньше подобные нормы носили рекомендательный характер, то теперь являются обязательными.

Как сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, учитывая новые нормы инклюзивности, медучреждения города выполнили соответствующие работы на общую сумму более 13,9 млн грн. В частности, за средства Национальной службы здоровья Украины были установлены и переоборудованы 36 пандусов на сумму свыше 5,1 млн грн. Такие работы провели в детских больницах №19 и 24, городских клинических больницах №27 и 28, а также в поликлиниках №6, 9, 18, 20 и др.

Также в ряде медучреждений были переоборудованы с учетом потребностей людей с инвалидностью санитарно-гигиенические комнаты - всего 40 комнат. Эти работы провели в больнице скорой и неотложной помощи им. профессора Мещанинова, городской клинической больнице №7, детской больнице №24, городской многопрофильной больнице №17, больницах №30 и 31 и др. Для такой реконструкции было выделено более 9,6 млн грн из средств НСЗУ и городского бюджета.

В больнице №28, поликлиниках №3 и 22, детских поликлиниках №13 и 23 и некоторых других учреждениях города были смонтированы внешние и внутренние подъемники в виде платформ, вертикальные подъемники. Кроме того, на прилегающих территориях больниц были созданы места для парковки личного автотранспорта для людей с инвалидностью. Также в медучреждениях внедрена дистанционная онлайн-услуга сурдоперевода, в каждом учреждении здравоохранения установлены специальные тактильные таблички со шрифтом Брайля и многое другое.

В свою очередь глава Харьковской общественной организации незрячих юристов Олег Лепетюк отметил, что люди с дополнительными потребностями часто сталкиваются с проблемой взаимодействия между медперсоналом и пациентом. «В этом я убедился на собственном опыте. Медперсонал, включая сотрудников скорой помощи, санитаров, медсестер, не всегда знают, как правильно обращаться с незрячими пациентами. Что касается посещения поликлиник, я, например, с трудом понимаю, каким образом я могу самостоятельно прийти на прием к семейному врачу и решить те или иные вопросы. Очень часто требуется посторонняя помощь непосредственно на месте», - пояснил он. Глава организации предложил на базе городских поликлиник организовать услугу по сопровождению людей, имеющих проблемы со зрением.

Члены комитета поддержали это предложение. По словам Юрия Сороколата, в поликлиниках города закрепят 2-3 человека из числа медперсонала, которые будут помогать в сопровождении людей с нарушением зрения.