24.03.2021 16:16

Игорь Терехов принял участие в поведении итогов городского конкурса социальных проектов «Единая социальная сеть»

Трудоустройство слабовидящих и помощь бездомным - в Харькове реализуют новые социальные проекты



//city.kharkov.ua

Итоги 22-го городского конкурса социальных проектов «Единая социальная сеть» подвели сегодня, 24 марта 2021 года, на конференции в Харьковском городском совете.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, представители социальных учреждений, общественных организаций.

Всего на конкурс было подано 31 проектное предложение от 29 общественных организаций. Победили 26 инициатив, которые будут реализованы за счет бюджета территориальной громады Харькова.

Игорь Терехов отметил, что в сотрудничестве с общественными организациями, понимая нужды людей, городская власть сможет создать комфортный город для разных людей.

«Каждый из вас берет на себя ответственность за других. До локдауна мы приезжали за границу и видели много людей с инвалидностью, для которых созданы все условия для комфортной жизни. У нас же есть масса ограничений, начиная с психологических. Поэтому мне хочется, чтобы вы сказали, где мы недорабатываем, а мы постараемся это решить», - сказал Игорь Терехов.

В ходе конференции представители общественных организаций презентовали проекты, которые выиграли в конкурсе. В частности, в Харьковском центре реабилитации молодых инвалидов и членов их семей «Право выбора» проведут онлайн-школу карьерного роста для незрячей молодежи «Успешный старт». В проекте примут участие выпускники учебно-воспитательного комплекса им. В.Г. Короленко, школы-интерната №12 и слабовидящие студенты. Они пройдут курсы компьютерной грамотности с применением голосовых программ и стажировку на рабочих местах. По итогам школы 20 человек должны быть трудоустроены. В организации отметили, что слабовидящие люди могут удаленно работать переводчиками, юристами, педагогами на дистанционном обучении.

Также в городе планируется реализовать проект помощи бездомным. Представители Харьковского благотворительного фонда «Надежда есть» намерены собрать вещи для бездомных, выдать им продуктовые наборы, обследовать на туберкулез, оказать консультации юриста и психолога. Кроме того, планируется организовать выезды мобильной амбулатории для проведения до- и пост-тестового консультирования на ВИЧ-инфекцию, а также социальное сопровождение бездомных людей с инвалидностью в госучреждения.