23 марта в Харькове родилось 37 малышей

37 детей родилось в Харькове во вторник, 23 марта.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 22 мальчика и 15 девочек.
Скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Будьте внимательнее, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.
Облачная погода продержится всю среду. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
влажность:
давление:
ветер: