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24.03.2021  11:00   

23 марта в Харькове родилось 37 малышей

37 детей родилось в Харькове во вторник, 23 марта.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 22 мальчика и 15 девочек.

Источник:   ХГС
 Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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