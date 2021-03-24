Почетный харьковчанин Сергей Гусаров отмечает день рождения

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил c днем рождения Почетного гражданина города Харькова, профессора кафедры административного права и процесса факультета № 1 Харьковского национального университета внутренних дел Сергея Гусарова.
«Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и благополучия!
Пусть Ваш научный потенциал и практический опыт работы и в дальнейшем будут способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел», - говорится в поздравлении.
Скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Будьте внимательнее, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.
Облачная погода продержится всю среду. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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