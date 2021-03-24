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24.03.2021  10:09   

Почетный харьковчанин Сергей Гусаров отмечает день рождения

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил c днем рождения Почетного гражданина города Харькова, профессора кафедры административного права и процесса факультета № 1 Харьковского национального университета внутренних дел Сергея Гусарова.


// city.kharkov.ua

Почетный харьковчанин Сергей Гусаров отмечает день рождения

«Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и благополучия!

Пусть Ваш научный потенциал и практический опыт работы и в дальнейшем будут способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел», - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, сергей гусаров
 
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