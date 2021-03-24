Игорь Терехов поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Владимира Радченко

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Владимира Радченко - Почетного гражданина города Харькова, заместителя директора по научной работе Института патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко.
«Благодаря Вашему профессионализму и многолетней научной деятельности жителям города оказывается квалифицированная медицинская помощь. Ваш вклад в разработку уникальных технологий лечения высоко ценится как в нашей стране, так и за ее пределами.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия, талантливых последователей и профессиональных успехов в Вашей благородной деятельности!» - говорится в поздравлении.
Скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Будьте внимательнее, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.
Облачная погода продержится всю среду. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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