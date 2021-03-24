24.03.2021 09:34

Игорь Терехов поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Владимира Радченко

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Владимира Радченко - Почетного гражданина города Харькова, заместителя директора по научной работе Института патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко.

«Благодаря Вашему профессионализму и многолетней научной деятельности жителям города оказывается квалифицированная медицинская помощь. Ваш вклад в разработку уникальных технологий лечения высоко ценится как в нашей стране, так и за ее пределами.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия, талантливых последователей и профессиональных успехов в Вашей благородной деятельности!» - говорится в поздравлении.