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24.03.2021  09:34   

Игорь Терехов поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Владимира Радченко

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Владимира Радченко - Почетного гражданина города Харькова, заместителя директора по научной работе Института патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко.

Игорь Терехов поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Владимира Радченко

«Благодаря Вашему профессионализму и многолетней научной деятельности жителям города оказывается квалифицированная медицинская помощь. Ваш вклад в разработку уникальных технологий лечения высоко ценится как в нашей стране, так и за ее пределами.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия, талантливых последователей и профессиональных успехов в Вашей благородной деятельности!» - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, владимир радченко
 
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