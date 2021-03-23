23.03.2021 18:12

В четверг в горсовете расскажут о наборе на инновационную программу «UPSHIFT Украина»

Пресс-конференция, посвященная набору на инновационную программу «UPSHIFT Украина» для молодежи из Харькова, состоится в четверг, 25 марта, в пресс-центре Харьковского городского совета.

Как отметили организаторы, «UPSHIFT Украина» - это программа, позволяющая подросткам и молодежи предлагать и воплощать инновационные решения для актуальных проблем в школе, громаде, городе и т.д. на основе методологии «дизайн, ориентированный на человека» (human centered design). В рамках программы участники будут проходить тренинги, где получат знания по проектному менеджменту, социальному предпринимательству и работе в команде, а также будут разрабатывать собственные проекты, на реализацию которых смогут получить до 50 тыс. грн. Программа реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и ОО «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» при поддержке Харьковского городского совета и ING Bank.

В ходе пресс-конференции спикеры подробно расскажут о преимуществах программы, ее приоритетных направлениях, этапах и критериях отбора.

Спикеры: директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, председатель правления ОО «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» Ирина Фоменко, ассистент проектного менеджера «UPSHIFT Украина» Дмитрий Лобанов.

Начало мероприятия: в 12:00.

Место проведения: пресс-центр Харьковского городского совета (ул. Квитки-Основьяненко, 7, 2-й этаж). Пресс-конференция будет транслироваться на официальном сайте городского совета без дальнейшего сохранения видеозаписи.