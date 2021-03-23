23.03.2021 17:11

Продолжается неделя Европейской цифровой грамотности

Цель мероприятия – повысить уровень осведомленности о цифровом образовании.

По данным Минцифры, сегодня 53% украинцев находятся ниже отметки «базовый уровень» в навыках по цифровой грамотности. 15,1% украинцев не обладают ими, а низкий уровень навыков имеют 37,9% граждан.

В феврале 2020 Минцифра запустила национальную онлайн-платформу с цифровой грамотности Дія.Цифрова освіта. Её отличает инновационный формат обучения цифровых навыков – образовательные сериалы. За год представили более 50 образовательных сериалов. А также запустили первый национальный тест на цифровую грамотность Цифрограм.

За год платформу Дія.Цифрова освіта посетили почти 2 млн украинцев, из них – почти 500 000 зарегистрировались на обучение. Также Минцифра строит сеть с 2000 офлайн-хабов цифрового образования по всей Украине. Еще 4000 хабов в процессе присоединения к сети.

На этой неделе команда Минцифры проводит All Digital Week – ежегодную информационную кампанию, посвященную развитию цифровых навыков граждан. В 2021 году All Digital Week впервые проводится в Украине на государственном уровне вместе с партнерами и оргкомитетом. Больше о событии All Digital Week, вебинары и онлайн-конференции вы можете узнать по ссылке.