22 марта в Харькове родилось 22 ребенка

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 23 марта Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 23 марта Облачная погода продержится весь день. Днем временами мелкий дождь со снегом, а вечером ему на смену придет снег. На дорогах местами гололедица.