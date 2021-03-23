22 марта в Харькове родилось 22 ребенка

22 ребенка родилось в Харькове в понедельник, 22 марта.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 11 мальчиков и 11 девочек.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Облачная погода продержится весь день. Днем временами мелкий дождь со снегом, а вечером ему на смену придет снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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