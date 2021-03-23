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23.03.2021  11:50   

22 марта в Харькове родилось 22 ребенка

22 ребенка родилось в Харькове в понедельник, 22 марта.



Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 11 мальчиков и 11 девочек.

Источник:   ХГС
 Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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