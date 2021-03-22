Главная Новости Общество В среду состоится заседание Комитета доступности
22.03.2021  17:19   

В среду состоится заседание Комитета доступности

Очередное заседание Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры состоится в среду, 24 марта 2021 года, в Харьковском горсовете.

На заседании будут рассматриваться вопросы относительно доступности объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киевского района и доступности учреждений здравоохранения города Харькова для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
 
Участники заседания Комитета доступности: директора профильных департаментов Харьковского городского совета, председатели депутатских постоянных комиссий, заместители глав администраций районов города, лидеры общественных организаций.
 
Заседание проведет заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, председатель Комитета доступности Светлана Горбунова-Рубан.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  комитет доступности, харьков
 
Версия для печати
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 