22.03.2021 17:19

В среду состоится заседание Комитета доступности

Очередное заседание Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры состоится в среду, 24 марта 2021 года, в Харьковском горсовете.

На заседании будут рассматриваться вопросы относительно доступности объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киевского района и доступности учреждений здравоохранения города Харькова для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Участники заседания Комитета доступности: директора профильных департаментов Харьковского городского совета, председатели депутатских постоянных комиссий, заместители глав администраций районов города, лидеры общественных организаций.

Заседание проведет заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, председатель Комитета доступности Светлана Горбунова-Рубан.