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22.03.2021  14:31   

Сотрудники Харьковского зоопарка получают зарплату вовремя

На сайте издания «Вечерний Харьков» была опубликована статья о зоопарке, которая не соответствует действительности.

Как сообщается на странице Харьковского зоопарка в социальной сети «Facebook», информация в статье «Работники Харьковского зоопарка сидят без зарплаты» - неправдива. Сотрудники всех структурных подразделений получают зарплату вовремя и без задержек.
 
«Харьковский зоопарк максимально открыт для сотрудничества в любой сфере, в том числе информационной. И нас очень огорчает тот факт, что в публичное пространство выходит откровенно лживая информация, которая берется СМИ с аккаунтов депутатов в социальных сетях без проверки на соответствие и правдивость опубликованных там «новостей», - отметили в зоопарке.
 
Также в зоопарке сообщили, что представители редакции «Вечернего Харькова» и депутатского корпуса перед публикацией материала к ним не обращались.
Источник:   Городской совет
 
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