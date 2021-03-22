22.03.2021 14:17

Харьковчане могут анонимно сообщать о распространении наркотиков в чат-бот @StopDanger

Новый чат-бот @StopDanger был презентован сегодня, 22 марта, в Харьковском городском совете.



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Функционал объединил общественность, которая сообщает о распространении наркотиков, полицию, которая реагирует на правонарушения, и городскую власть, предоставляющую социальные услуги. Также чат-бот @StopDanger позволяет харьковчанам конфиденциально обратиться за помощью к наркологу, врачу-психиатру, психологу, юристу и психотерапевту.



Как рассказали разработчики, бот работает в мессенджере «Telegram» по следующей схеме: человек фиксирует на видео или фото распространение наркотиков (продажа или закладка), отмечает геолокацию и записывает аудиосообщение о случившемся. После этого нажимает кнопку «Быстрое реагирование» и отправляет информацию модераторам для обратной связи. Разработчики чат-бота, представители общественной организации «Hunters Kharkov», заверили, что анонимность обращений гарантируется.



По словам руководителя «Hunters Kharkov» Станислава Жадана, информация поступает правоохранителям в течение минуты, а ранее за это же время человек успевал только дозвониться на номер «102».

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов подчеркнул, что чат-бот станет новым подходом к решению проблемы наркомании. По его словам, чтобы привить молодежи любовь к здоровому образу жизни, развивать детей, в городе строят современные урбан-парки и локации для занятий спортом, проводят соревнования, образовательные мероприятия, но нужно принимать жесткие меры по недопущению распространения наркотических веществ.

«На каждой встрече с жителями поднимается вопрос распространения наркотиков, начиная от надписи на фасадах домов, заканчивая закладками на площадках, возле школ, киосков. Я обращаюсь к Национальной полиции с просьбой жестко реагировать на все вызовы. Прошу об этом, прежде всего, патрульную полицию, которая находится на передовой, а также участковых. После того, как появится чат-бот, будет много обращений. Люди - неравнодушны, и наша с вами задача – убрать наркотики из повседневной жизни. Все, что будет зависеть от городской власти, мы сделаем», - подчеркнул Игорь Терехов.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель отметил, что в воскресенье лично проверил работу чат-бота – после того, как отправил фото, где предположительно были оставлены наркотики, патрульные приехали через 7 минут.

«Мы создали этот чат-бот не для галочки. Я хочу видеть реальную работу. Люди будут давать информацию, она будет появляться в наших дежурных частях, патрулях, и реагирование должно быть моментальное. Призываю всех к полному сотрудничеству», - подчеркнул Андрей Рубель.

Напомним, что представители городской власти и Национальной полиции сотрудничают в рамках Меморандума о взаимодействии в сфере предупреждения распространения наркомании.

Также в городе работает чат-бот, с помощью которого можно блокировать интернет-магазины, где продают наркотики.