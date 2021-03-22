З 19 по 21 марта в Харькове родилось 73 малыша

73 ребенка родилось в Харькове за последние три дня – 19, 20 и 21 марта.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 19 марта, в городе родилось 35 детей: 17 мальчиков и 18 девочек.
В субботу, 20 марта, на свет появилось 13 детей: 7 мальчиков и 6 девочек.
В воскресенье, 21 марта, в городе родилось 25 детей: 13 мальчиков и 12 девочек, в том числе одна двойня – два мальчика, которые появились на свет в региональном перинатальном центре.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В Харькове без осадков. По области днем местами небольшой кратковременный дождь.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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