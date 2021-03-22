В Харькове определили победителей школьной Лиги юмора

Финал Харьковской городской школьной лиги юмора сезона 2020-2021 гг. «ONLINE-СЕЗОН» состоялся 19 марта во Дворце студентов НТУ «ХПИ».
В открытии мероприятия приняли участие заместитель Харьковского городского головы Константин Лобойченко и ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол, которые пожелали участникам лиги успехов и победы.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В Харькове без осадков. По области днем местами небольшой кратковременный дождь.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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