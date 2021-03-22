22.03.2021 10:35

В Харькове определили победителей школьной Лиги юмора

Финал Харьковской городской школьной лиги юмора сезона 2020-2021 гг. «ONLINE-СЕЗОН» состоялся 19 марта во Дворце студентов НТУ «ХПИ».

В открытии мероприятия приняли участие заместитель Харьковского городского головы Константин Лобойченко и ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол, которые пожелали участникам лиги успехов и победы.

За титул чемпиона в финальной игре сезона боролись 11 лучших школьных команд Харькова. Они сыграли видеовизитку и капитанский блок.



По результатам игры чемпионами XVІ сезона стали сразу две команды: команда школы №53 «Метро Одесская» (Основянский р-н) и команда школы №76 «Life is good» (Новобаварский р-н).



Напомним, Харьковская городская школьная Лига юмора проводится среди учебных заведений всех районов города в течение 16 лет. Организаторы - Харьковский городской центр досуга молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта совместно с Департаментом образования.