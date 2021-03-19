19.03.2021 17:42

"Пожар" в харьковском гериатрическом пансионате. Пожарные провели учения (ВИДЕО)

В Харьковском гериатрическом пансионате, что в Холодногорском районе, - пожар. Возгорание возникло в кладовке второго этажа. Такую легенду составили для проведения учений пожарных, однако все действуют как в реальном случае, поэтому до прибытия спасателей персонал начал эвакуацию.



Пока персонал проводит эвакуацию, во двор пансионата приезжают пожарные машины.



По легенде, в пансионате есть пострадавшие. На помощь отправляют специальную службу спасателей.



Такие учения, по словам спасателей, необходимо проводить, чтобы выявить возможные недостатки и устранить их. Да еще и для того, чтобы отработать механизм действия как пожарных, так и персонала на случай чрезвычайной ситуации.



"Мы, в свою очередь, еще более подробно в ходе учений ознакомились с планированием объекта, ознакомились с состоянием источников, как наружного водоснабжения, так и внутреннего противопожарного водопровода. Для себя мы отметили как, где удобнее ставить пожарно-спасательную технику," - рассказал замначальника Холодногорского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Виталий Савченко.



В администрации пансионата говорят, в заведении на случай пожара, есть и своя техника, на некоторое время может сдержать распространение огня.



"У нас имеется 77 огнетушителей, которые находятся на всех этажах корпусов. У нас имеется внутреннее пожарное водоснабжение - это 37 кранов вместе с рукавами, на улице у нас 2 гидрант и плюс еще резервуар на 100 кубометров воды", - сообщил директор Харьковского гериатрического пансионата Борис Баев.



В общем такие учения и инструктажи проходят уже не первый раз и в администрации Холодногорского района говорят, что подобные мероприятия будут проводить и в дальнейшем.



"Мы сегодня, выполняя поручение Игоря Александровича Терехова, принимаем участие в учениях и у нас такие учения будут продолжаться, где будут выполняться такие же тактико-специальные моменты отработки", - говорит начальник управления соцзащиты населения Холодногорского района Татьяна Кононенко.



По ее словам, главный акцент - на местах пребывания людей пожилого возраста. Но администрация Холодногорского района участвует во всех проверках спасателей, где может быть большая скученность людей в закрытом помещении.