19.03.2021 14:20

Ежегодно на на продажу уничтожают более 20 млн первоцветов

Весна, природа оживает и начинают появляться первоцветы.

К первоцветам относятся: подснежники, крокусы, шафран, сон-трава, анемоны, примула, адонис и другие - занесенные в Красную книгу Украины, все они охраняются законом. Об этом сообщает пресс служба Национального экологического совета Украины.

За незаконный сбор, сбыт и покупку первоцветов, занесенных в Красную книгу, статьей 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 510 до 1700 грн с конфискацией растения. За цветочное браконьерство в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда оштрафуют от 1700 до 3655 грн.

Кроме того, за один экземпляр незаконно добытого растения предусмотрена компенсация за ее уничтожение: подснежники — от 49 до 62 гривен, черемша — 62 грн, шафраны (крокусы), сон-трава — от 37 до 62 грн в зависимости от вида.

- Ежегодно в начале весны на продажу вырезают более 20 млн первоцветов. Что наносит необратимый ущерб окружающей среде - говорит глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков - И хотя зачастую реализаторы утверждают, что вырастили их

у себя на дачном участке, но видя в каких масштабах идет торговля первоцветами, в это невозможно поверить. По мнению экологов, даже выращенные в домашних условиях подснежники сбывать категорически нельзя. Для всех существует единый закон, и платить компенсацию за

нанесенный природе ущерб хозяева будут наравне с правонарушителями - от 37 до 62 гривен за один цветок.

Почему надо беречь первоцветы? Да потому, что они легко могут исчезнуть с лица земли. Сегодня они редкость. А когда-то были обычные весенние цветы… Пока не стали объектом охоты предприимчивых людей.

Почему нельзя собирать первоцветы? Да потому, что они не успеют восстановить свою численность и могут исчезнуть. Век у первоцветов очень короткий — они цветут всего несколько недель. За небольшое время растениям нужно собрать максимум питательных веществ, созреть и рассеять семена.



Но прежде, чем зацветут новые первоцветы, должно пройти два-три года, а то и пять. В природе нет ничего случайного, если каждый год понемногу ухудшать ситуацию с подснежниками, нарушится уникальный природный баланс.

Одно из самых популярных заблуждений, что если срывать подснежники без корня, то в следующем сезоне цветок возродится. Это не так. На самом деле функцию восстановления и размножения у подснежника выполняет луковица.И если подснежник в период расцвета сорвать, то сама луковица уже не сможет накопить питательных веществ, в результате, погибает все растение.

Так же сушествует ошибочное мнение, что некоторые виды подснежников можно срывать. Все три существуюшие вида подснежника занесены в Красную Книгу Украины.

Хотя ежегодно проводятся рейды правоохранительных и природоохранных структур по выявлению мест торговли первоцветами, все же самым эффективным способом спасения краснокнижных растений остается – отсутствие спроса. Если никто не будет покупать первоцветы, то исчезающие

виды Украины удастся сохранить. Поэтому нужно усиливать разъяснительную работу среди населения и ужесточать наказание за сбор и торговлю этими редкими растениями. И тогда мы сможем любоваться первоцветами прямо в дикой природе.