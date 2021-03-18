18.03.2021 11:03

17 марта в Харькове родилось 43 ребенка

43 ребенка родилось в Харькове в среду, 17 марта.





Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 22 мальчика и 21 девочка, в том числе одна двойня - две девочки, которые появились на свет в городском перинатальном центре.