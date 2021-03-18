17 марта в Харькове родилось 43 ребенка

43 ребенка родилось в Харькове в среду, 17 марта.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 22 мальчика и 21 девочка, в том числе одна двойня - две девочки, которые появились на свет в городском перинатальном центре.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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