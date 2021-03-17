16 марта в Харькове родилось 39 детей

39 детей родилось в Харькове во вторник, 16 марта.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 25 мальчиков и 14 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые появились на свет в региональном перинатальном центре.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Временами небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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