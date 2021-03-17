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17.03.2021  11:03   

16 марта в Харькове родилось 39 детей

39 детей родилось в Харькове во вторник, 16 марта.



Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 25 мальчиков и 14 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые появились на свет в региональном перинатальном центре.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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