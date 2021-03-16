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16.03.2021  11:08   

15 марта в Харькове родилось 24 малыша

24 ребенка родилось в Харькове в понедельник, 15 марта.



Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 15 мальчиков и 9 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые появились на свет в областном перинатальном центре.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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