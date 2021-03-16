15 марта в Харькове родилось 24 малыша

24 ребенка родилось в Харькове в понедельник, 15 марта.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 15 мальчиков и 9 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые появились на свет в областном перинатальном центре.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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