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15.03.2021  14:19   

В Индустриальном районе отпраздновали Масленицу

Праздничное мероприятие, посвященное празднику Масленицы, прошло 14 марта на площади возле Дворца детского и юношеского творчества «Исток».

Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная пожелала харьковчанам счастья, удачи, улыбок и тепла.
 
«Поздравляю с праздником торжества солнца и весны, с днем ​​Масленицы! Пусть лучи весеннего солнца обогреют вас и принесут здоровье, радость, позитивный настрой и уверенность в своих силах! Желаю настоящих друзей рядом, процветания и благополучия», - сказала Ольга Вельможная.
 
Для гостей праздника выступили творческие коллектива района, были организованы конкурсы, розыгрыш призов и традиционное сжигание соломенного чучела - символа зимы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  масленица, праздник, харьков
 
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