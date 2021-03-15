В Индустриальном районе отпраздновали Масленицу

Праздничное мероприятие, посвященное празднику Масленицы, прошло 14 марта на площади возле Дворца детского и юношеского творчества «Исток».
Какой бы гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, не торопитесь ее реализовывать. Сегодня эмоции перевешивают логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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