15.03.2021 14:19

В Индустриальном районе отпраздновали Масленицу

Праздничное мероприятие, посвященное празднику Масленицы, прошло 14 марта на площади возле Дворца детского и юношеского творчества «Исток».

Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная пожелала харьковчанам счастья, удачи, улыбок и тепла.

«Поздравляю с праздником торжества солнца и весны, с днем ​​Масленицы! Пусть лучи весеннего солнца обогреют вас и принесут здоровье, радость, позитивный настрой и уверенность в своих силах! Желаю настоящих друзей рядом, процветания и благополучия», - сказала Ольга Вельможная.

Для гостей праздника выступили творческие коллектива района, были организованы конкурсы, розыгрыш призов и традиционное сжигание соломенного чучела - символа зимы.