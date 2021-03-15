15.03.2021 11:12

С 12 по 14 марта в Харькове родились две двойни

84 ребенка родилось в Харькове за последние три дня – 12, 13 и 14 марта.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 12 марта, в городе родилось 43 ребенка: 15 мальчиков и 28 девочек, в том числе одна двойня - мальчик и девочка, которые появились на свет в родильном доме №2.

В субботу, 13 марта, было 18 новорожденных: 8 мальчиков и 10 девочек.



В воскресенье, 14 марта, на свет появилось 23 ребенка: 8 мальчиков и 15 девочек, в том числе одна двойня - две девочки, которые родились в региональном перинатальном центре.