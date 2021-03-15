Как питаться в Великий пост: «меню» по дням

В понедельник, 15 марта, начался Великий пост. Это особый период для всех православных христиан, его целью является подготовка к Пасхе.
Великий пост является довольно долгим и длится 48 дней. Завершается он традиционно накануне Пасхи, который в этом году отмечается 2 мая. Следовательно, Великий пост в 2021 году закончится 1 мая.
Это наиболее длительный и строгий пост. Под запретом мясо, молочные продукты и яйца, а также все блюда с содержанием указанных продуктов, в том числе и выпечка, соусы и сладости, пишет УНИАН.
В первую и последнюю недели следует соблюдать особо строгий пост.
Понедельник, среда и пятница – самые суровые дни поста. Это дни сухоядения, когда разрешено питаться только блюдами, не прошедшими термическую обработку и без масла.
По выходным можно готовить горячую пищу с добавлением масла и выпить немного вина.
В такие большие праздники, как Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля), если она не совпадает со Страстной седмицей, разрешается готовить блюда с рыбой и морепродуктами.
Основными же продуктами питания на протяжении всего Великого поста есть овощи, фрукты, бобовые, орехи, сухофрукты, мед, хлеб, а также различные соленья и варенья.
Кроме ограничений в еде, верующим также рекомендовано воздерживаться от развлечений и алкоголя. Главными на все этот период должны стать молитвы, ведь это время очищения души и тела.
Меню на Великий пост: питание по дням
15 марта (понедельник) – высшая степень строгости поста, то есть полное воздержание от пищи
16 марта (вторник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
17 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
18 марта (четверг) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
19 марта (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
20 марта (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла
21 марта (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла
22 марта (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
23 марта (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
24 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
25 марта (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
26 марта (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
27 марта (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
28 марта (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
29 марта (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
30 марта (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
31 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
1 апреля (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
2 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
3 апреля (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
4 апреля (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
5 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
6 апреля (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
7 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
8 апреля (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
9 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
10 апреля (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
11 апреля (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
12 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
13 апреля (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
14 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
15 апреля (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
16 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
17 апреля (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
18 апреля (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
19 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
20 апреля (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
21 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
22 апреля (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
23 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
24 апреля (суббота) – Лазарева суббота – разрешается потребление рыбной икры, вареной растительной пищи (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла
25 апреля (воскресенье) – Вербное воскресенье – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов
26 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
27 апреля (вторник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
28 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
29 апреля (четверг) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
30 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
1 мая (суббота) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
В общем эти правила питания обязаны соблюдать монахи, мирянам необязательно проводить Великий пост по всей строгости. Каждому человеку стоит в индивидуальном порядке вместе с духовником определять степень строгости своего поста.
Какой бы гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, не торопитесь ее реализовывать. Сегодня эмоции перевешивают логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
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Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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