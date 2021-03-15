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15.03.2021  09:53   

Как питаться в Великий пост: «меню» по дням

В понедельник, 15 марта, начался Великий пост. Это особый период для всех православных христиан, его целью является подготовка к Пасхе.

Великий пост является довольно долгим и длится 48 дней. Завершается он традиционно накануне Пасхи, который в этом году отмечается 2 мая. Следовательно, Великий пост в 2021 году закончится 1 мая.

Это наиболее длительный и строгий пост. Под запретом мясо, молочные продукты и яйца, а также все блюда с содержанием указанных продуктов, в том числе и выпечка, соусы и сладости, пишет УНИАН.

В первую и последнюю недели следует соблюдать особо строгий пост.

Понедельник, среда и пятница – самые суровые дни поста. Это дни сухоядения, когда разрешено питаться только блюдами, не прошедшими термическую обработку и без масла.

По выходным можно готовить горячую пищу с добавлением масла и выпить немного вина.

В такие большие праздники, как Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля), если она не совпадает со Страстной седмицей, разрешается готовить блюда с рыбой и морепродуктами.

Основными же продуктами питания на протяжении всего Великого поста есть овощи, фрукты, бобовые, орехи, сухофрукты, мед, хлеб, а также различные соленья и варенья.

Кроме ограничений в еде, верующим также рекомендовано воздерживаться от развлечений и алкоголя. Главными на все этот период должны стать молитвы, ведь это время очищения души и тела.

Меню на Великий пост: питание по дням

15 марта (понедельник) – высшая степень строгости поста, то есть полное воздержание от пищи

16 марта (вторник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

17 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

18 марта (четверг) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

19 марта (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

20 марта (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

21 марта (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

22 марта (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

23 марта (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

24 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

25 марта (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

26 марта (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

27 марта (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла

28 марта (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла

29 марта (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

30 марта (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

31 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

1 апреля (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

2 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

3 апреля (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла

4 апреля (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла

5 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

6 апреля (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

7 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

8 апреля (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

9 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

10 апреля (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла

11 апреля (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла

12 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

13 апреля (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

14 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

15 апреля (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

16 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

17 апреля (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла

18 апреля (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла

19 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

20 апреля (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

21 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

22 апреля (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

23 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

24 апреля (суббота) – Лазарева суббота – разрешается потребление рыбной икры, вареной растительной пищи (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла

25 апреля (воскресенье) – Вербное воскресенье – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов

26 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

27 апреля (вторник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

28 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

29 апреля (четверг) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

30 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

1 мая (суббота) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

В общем эти правила питания обязаны соблюдать монахи, мирянам необязательно проводить Великий пост по всей строгости. Каждому человеку стоит в индивидуальном порядке вместе с духовником определять степень строгости своего поста.

Источник:   УНИАН
 Тэги:  великий пост, питание, запрет
 
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