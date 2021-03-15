15.03.2021 09:53

Как питаться в Великий пост: «меню» по дням

В понедельник, 15 марта, начался Великий пост. Это особый период для всех православных христиан, его целью является подготовка к Пасхе.

Великий пост является довольно долгим и длится 48 дней. Завершается он традиционно накануне Пасхи, который в этом году отмечается 2 мая. Следовательно, Великий пост в 2021 году закончится 1 мая.



Это наиболее длительный и строгий пост. Под запретом мясо, молочные продукты и яйца, а также все блюда с содержанием указанных продуктов, в том числе и выпечка, соусы и сладости, пишет УНИАН.



В первую и последнюю недели следует соблюдать особо строгий пост.



Понедельник, среда и пятница – самые суровые дни поста. Это дни сухоядения, когда разрешено питаться только блюдами, не прошедшими термическую обработку и без масла.



По выходным можно готовить горячую пищу с добавлением масла и выпить немного вина.



В такие большие праздники, как Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля), если она не совпадает со Страстной седмицей, разрешается готовить блюда с рыбой и морепродуктами.



Основными же продуктами питания на протяжении всего Великого поста есть овощи, фрукты, бобовые, орехи, сухофрукты, мед, хлеб, а также различные соленья и варенья.



Кроме ограничений в еде, верующим также рекомендовано воздерживаться от развлечений и алкоголя. Главными на все этот период должны стать молитвы, ведь это время очищения души и тела.



Меню на Великий пост: питание по дням



15 марта (понедельник) – высшая степень строгости поста, то есть полное воздержание от пищи



16 марта (вторник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



17 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



18 марта (четверг) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



19 марта (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



20 марта (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла



21 марта (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла



22 марта (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



23 марта (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)



24 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.



25 марта (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)



26 марта (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.



27 марта (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла



28 марта (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла



29 марта (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



30 марта (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)



31 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



1 апреля (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)



2 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



3 апреля (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла



4 апреля (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла



5 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



6 апреля (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)



7 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



8 апреля (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)



9 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



10 апреля (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла



11 апреля (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла



12 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



13 апреля (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)



14 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



15 апреля (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)



16 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



17 апреля (суббота) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла



18 апреля (воскресенье) – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла



19 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



20 апреля (вторник) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)



21 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



22 апреля (четверг) – разрешается вареная растительная пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)



23 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.



24 апреля (суббота) – Лазарева суббота – разрешается потребление рыбной икры, вареной растительной пищи (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла



25 апреля (воскресенье) – Вербное воскресенье – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов



26 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



27 апреля (вторник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



28 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



29 апреля (четверг) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.



30 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед



1 мая (суббота) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.



В общем эти правила питания обязаны соблюдать монахи, мирянам необязательно проводить Великий пост по всей строгости. Каждому человеку стоит в индивидуальном порядке вместе с духовником определять степень строгости своего поста.