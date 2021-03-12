11 марта в Харькове родилось 44 ребенка

44 ребенка родилось в Харькове в четверг, 11 марта.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 21 мальчик и 23 девочки, в том числе одна двойня - две девочки, которые появились на свет в городском перинатальном центре.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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