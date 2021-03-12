Главная Новости Общество 11 марта в Харькове родилось 44 ребенка
12.03.2021  10:37   

11 марта в Харькове родилось 44 ребенка

44 ребенка родилось в Харькове в четверг, 11 марта.



Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 21 мальчик и 23 девочки, в том числе одна двойня - две девочки, которые появились на свет в городском перинатальном центре.

Источник:   ХГС
 Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.03 Общество З 5 по 8 марта в Харькове родилось 119 детей. Из них три двойни 04.03 Общество 3 марта в Харькове родилось 54 ребенка 03.03 Общество 2 марта в Харькове родилось 38 детей
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 