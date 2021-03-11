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11.03.2021  16:44   

Общественность приглашают к обсуждению проекта Национальной стратегии безбарьерности

В работе над стратегией приняли участие более 230 экспертов из всей Украины, и именно их предложения легли в основу этого документа.

Специалисты работали в тематических группах по 6-ти направлениям, которые охватывают различные сферы - от физической до цифровой безбарьерности.
 
Проект стратегии предусматривает комплексный подход к развитию безбарьерного пространства для всех без исключения социальных групп населения, в частности, молодежи, родителей, детей в возрасте до 6-ти лет, детей и взрослых с инвалидностью и пожилых людей. Безбарьерность должна стать новой общественной нормой.
 
С проектом Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине можно ознакомиться на веб-сайте Минрегиона.  
 
Предложения и замечания присылайте до 24 марта 2021 года:
 
- через форму;  
 
- по электронной почте [email protected];
 
- по адресу: 01601 г. Киев, ул. Большая Житомирская, 9, Директорат пространственного планирования территорий и архитектуры, Министерство развития громад и территорий Украины.
 
Проект стратегии разработан межведомственной рабочей группой Кабинета Министров Украины по инициативе Первой леди Елены Зеленской.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  безбарьерность, обсуждение, харьков, украина
 
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