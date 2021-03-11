11.03.2021 16:44

Общественность приглашают к обсуждению проекта Национальной стратегии безбарьерности

В работе над стратегией приняли участие более 230 экспертов из всей Украины, и именно их предложения легли в основу этого документа.

Специалисты работали в тематических группах по 6-ти направлениям, которые охватывают различные сферы - от физической до цифровой безбарьерности.

Проект стратегии предусматривает комплексный подход к развитию безбарьерного пространства для всех без исключения социальных групп населения, в частности, молодежи, родителей, детей в возрасте до 6-ти лет, детей и взрослых с инвалидностью и пожилых людей. Безбарьерность должна стать новой общественной нормой.

С проектом Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине можно ознакомиться на веб-сайте Минрегиона

Предложения и замечания присылайте до 24 марта 2021 года:

- по адресу: 01601 г. Киев, ул. Большая Житомирская, 9, Директорат пространственного планирования территорий и архитектуры, Министерство развития громад и территорий Украины.

Проект стратегии разработан межведомственной рабочей группой Кабинета Министров Украины по инициативе Первой леди Елены Зеленской.