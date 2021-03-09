09.03.2021 15:37

Александр Ярославский рассказал о возрождении харьковского "Металлиста" и сотрудничестве с Игорем Тереховым (ВИДЕО)

Александр Ярославский видит Игоря Терехова как надежного партнера в вопросе возвращения в Харьков футбольного клуба "Металлист". Об этом бизнесмен заявил в интервью одному из спортивных изданий.

фото ФК Металлист

Легендарный футбольный клуб "Металлист", которого знало и уважало не только фановское, но и спортивное сообщество, после более чем 5-летнего упадка вскоре снова вернется на поле. Сейчас, заявил в интервью Александр Ярославский, уже развернута большая кампания по возрождению "Металлиста", в том числе самого стадиона.



"Стадион уникальный и идеальный. Я обещаю болельщикам я верну и ковры в VIP, я верну весь интерьер. Мы вернем на стадион всю символику "Металлиста", всю символику. Там не будет ни символики ни одной другой команды. Ни одной. Это будет навечно стадион Металлиста, для Металлиста это будет родной дом. Я прошу просто болельщиков. Я на них рассчитываю. Я хотел бы с ними договорится. Я буду бороться за то, чтоб "Металлист" вернулся в Харьков. Я прошу их только об одном, собираю как минимум 25 тысяч на этом стадионе, в который я душу свою вложил", - рассказал Александр Ярославский

Харьков возвращает себе «Металлист»! - Игорь Терехов



Чтобы вернуть футбольной арене ее первоначальный вид, сначала планируют решить вопрос с формой собственности стадиона, отметил Александр Ярославский.



"Мне бы хотелось, чтобы эта собственность был в одних руках. Сегодня непонятно, оно в облсовете, в обладминистрации!? Но мне бы хотелось чтоб кто-то один руководил этим процессом. Я выбирать не могу, но мне бы хотелось, чтоб этим занялся Игорь Терехов, чтоб это все перешло в город. Я скажу почему! Земля под полями академии принадлежит городу и мне бы хотелось, чтоб это собралось в одном месте, чтобы я имел отношение с одним человеком, который взялся поддержать это. Но должен кто-то заниматься один. "Металлистом" занимался один - был толк, там где колхоз, там толку не будет. Если это было бы сконцентрировано в руках, допустим, того же Терехова, я понимал бы, что я с ним имею дело и мы с ним занимаемся одним вопросом. То есть, есть конкретный ответственный человек," - отметил Ярославский.



Чтобы вернуть "желто-синих" на поле уже сейчас муниципалитет вместе с Александром Ярославским работают над тем, чтобы этот процесс прошел согласно действующего законодательства.