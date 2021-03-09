09.03.2021 11:52

З 5 по 8 марта в Харькове родилось 119 детей. Из них три двойни

119 детей родилось в Харькове за последние четыре дня - 5, 6, 7 и 8 марта.





Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 5 марта, в городе родилось 44 ребенка: 14 мальчиков и 30 девочек, в том числе две двойни: две девочки родились в городском перинатальном центре, еще две девочки - в региональном перинатальном центре.

В субботу, 6 марта, на свет появилось 39 детей: 21 мальчик и 18 девочек, в том числе одна двойня - мальчик и девочка, которые родились в областном перинатальном центре.



В воскресенье, 7 марта, родилось 20 детей: 11 мальчиков и 9 девочек.



В понедельник, 8 марта, на свет появилось 16 детей: 9 мальчиков и 7 девочек.