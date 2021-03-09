З 5 по 8 марта в Харькове родилось 119 детей. Из них три двойни

119 детей родилось в Харькове за последние четыре дня - 5, 6, 7 и 8 марта.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 5 марта, в городе родилось 44 ребенка: 14 мальчиков и 30 девочек, в том числе две двойни: две девочки родились в городском перинатальном центре, еще две девочки - в региональном перинатальном центре.
В субботу, 6 марта, на свет появилось 39 детей: 21 мальчик и 18 девочек, в том числе одна двойня - мальчик и девочка, которые родились в областном перинатальном центре.
В воскресенье, 7 марта, родилось 20 детей: 11 мальчиков и 9 девочек.
В понедельник, 8 марта, на свет появилось 16 детей: 9 мальчиков и 7 девочек.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если хотите с кем-то договориться, найти решение проблемы, стоит сделать это именно сегодня.
В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
влажность:
давление:
ветер: