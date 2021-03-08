08.03.2021 18:22

Активистки в полицейской «коробочке» и мужчины в неглиже: как в центре Харькова прошел женский марш (ВИДЕО, ФОТО)

По улице Сумской прошел Марш женской солидарности, посвященный женщинам, ведущим борьбу с COVID-19.

Участницы Марша вышли на шествие с банером «Вільна жінка - вільна країна», несли плакаты и скандировали лозунги «Свобода, рівність, сестринство», «Тело женщины - дело женшины», «Мої права - не жарт».





Шествие было окружено кордоном силовиков, безопасность обеспечивали около 600 сотрудников полиции и Нацгвардии.





Также во время марша свою акцию провели постоянные оппозиционеры активисток – члены общественной организации «Традиция и порядок». Они каждый год придумывают разные перформансы, а в этом году решили возглавить колону феминисток. Члены организации заявили, что пришли помочь женщинам нее словом, а делом и собирают деньги, на которые купят цветы и подарят врачам и пациенткам больниц.





По информации Нацполиции, в Марше женской солидарности приняло участие около 250 человек, мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.





Также в районе «Стекляшки» трое полуголых парней устроили акцию в честь женского праздника. В нижнем белье и шляпах дарили они дарили цветы прохожим женщинам всех возрастовв, поздравляя их.