08.03.2021 12:15

В центре Харькова пройдет Марш женской солидарности

Восемьсот заявленных участниц будут охранять шесть сотен полицейских.

8 марта в 14:00 начнется «Марш женской солидарности». Уже шестой год подряд женщины выйдут на улицы города, чтобы вдохновить, поддержать и поощрить друг друга к борьбе за свои права, права других и тех, кто лишены голоса. В этом году Марш пройдет в поддержку борцов с пандемией.

Сбор участников и участниц Марша состоится возле Дворца детского и юношеского творчества недалеко от станции метро Университет. Походка шагать по улице Сумской до площади Конституции.

По данным организаторов, к мероприятию должны присоединиться не менее 800 человек. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области, порядок во время шествия будут обеспечивать около 600 правоохранителей.



Организаторы Марша просят приходить на мероприятие с плакатами, но без политической символики, а на месте - прислушиваться к инструкциям волонтеров и волонтерок. Во время марша они призывают соблюдать социальной дистанции и настаивают на использовании масок.



Марш женской солидарности откроет программу «Недели Женской Солидарности» - ежегодного мартовского социально-образовательного проекта, посвященного проблематике гендерного неравенства в Украине и развития движения женщин за свои права и свободы. Проект организован «Харьковским Женским Объединением «Сфера», реализуется различными харьковскими женщинами и включает лекции, круглые столы, дискуссии и кинопоказы. Следить за анонсами событий можно в Instagram-аккаунте проекта или на его Facebook-странице.