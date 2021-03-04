04.03.2021 14:09

Харьковчане и жители черногорского Цетинье смогут принять участие в туристическом флэш-мобе

Первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак сегодня, 4 марта, встретился с почетным консулом Черногории в Харькове Ольгой Алексеенко.





По ее словам, Почетное консульство Черногории будет открыто в ближайшее время, и одной из его задач станет активизация отношений между Харьковом и его черногорским городом-побратимом Цетинье.



«У нас есть множество краткосрочных и долгосрочных проектов. Они связаны с развитием сотрудничества между университетами, проведением культурных мероприятий. Также мы хотим отметить 10-летие побратимских отношений между Цетинье и Харьковом, причем отметить широко, с привлечением жителей обоих городов», - отметила Ольга Алексеенко.



В рамках проекта планируется, в частности, провести между горожанами флэш-моб в формате онлайн: харьковчане и черногорцы будут фотографироваться на фоне достопримечательностей своих городов и рассказывать о них. С каждой стороны выберут по одному победителю, которые сделают лучшие фото и презентации. Их наградят туристическими поездками в Харьков и Цетинье.



В свою очередь Александр Новак заверил, что городская власть Харькова будет поддерживать все инициативы, направленные на расширение сотрудничества между городами и странами.



«Харьков всегда уделял особое внимание международным отношениям. Поэтому мы будем поддерживать деятельность Почетного консульства Черногории, как и остальных 13-ти почетных консульств, которые у нас работают. Мы окажем всестороннее содействие тем проектам, которые вы хотите реализовать, ведь это сблизит жителей наших городов и стран», - отметил Александр Новак.