03.03.2021 19:59

Игорь Терехов: Хочу, чтобы на ваших лицах всегда была улыбка!

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, состоялся 3 марта в ДК «Металлист» для представительниц Шевченковского района.



ХГС

С наступающим праздником работниц учреждений и предприятий (280 харьковчанок - представительниц трудовых коллективов жилищно-коммунальной сферы, сотрудниц Национальной полиции и прокуратуры, казначейства, здравоохранения, культуры и образования) поздравил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Он отметил, что для каждого мужчины 8 Марта - самый важный праздник в году, ведь накануне и в этот день сильная половина человечества может от всей души поздравить представительниц прекрасного пола.



«Дорогие наши и любимые женщины! Я хочу поздравить вас с наступающим праздником. Все, что мы, мужчины, делаем в этом мире, на самом деле только для вас! Для наших прекрасных, любимых, великолепных женщин! Хочу пожелать всем вам, дорогие женщины, здоровья! Хочу, чтобы всегда на ваших лицах была улыбка! Желаю, чтобы в душе была гармония и спокойствие! Будьте счастливы!» - сказал Игорь Терехов.



За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города и по случаю Международного женского дня Игорь Терехов вручил лучшим работницам учреждений и предприятий Шевченковского района Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.