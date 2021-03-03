03.03.2021 16:43

Игорь Терехов поздравил работников образования Московского района с 8 Марта

Праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню, состоялся сегодня, 3 марта, в Городском дворце детско-юношеского творчества.



ХГС

С наступающим праздником работников образования Московского района поздравил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.



«В преддверии 8 Марта хочу поздравить вас с этим праздником весны! Пусть на ваших лицах всегда будут улыбки, а в душе - гармония и спокойствие. А мы, мужчины, будем радовать вас и делать все возможное, чтобы вы были счастливы. Так случилось, что с нами уже нет Геннадия Адольфовича Кернеса, но та команда, которую мы с ним строили 10 лет и которую я имею честь сейчас возглавлять, на 80% состоит из вас, женщин. Я уверен, все вместе мы и дальше будем развивать город Харьков!» - отметил Игорь Терехов.



Также он вручил лучшим работникам образования Московского района Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.



А в качестве подарка для всех присутствующих был показан комедийный спектакль о трудовых буднях учителей и руководства школ.



Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.