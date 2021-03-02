02.03.2021 19:45

Харьковчан приглашают присоединиться к формированию городской политики открытости

Мероприятие, посвященное Международному дню открытых данных, пройдет 4 марта в центре «Дія.Бізнес» (ул. Сумская, 65)

В нем примут участие директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец, руководитель направления «Open City Administration» Андрей Кирик, руководитель экспертной группы по открытым данным директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Михаил Карнеев, руководитель направления «E-Health» Татьяна Виноградская и др. Также к обсуждению могут присоединиться все желающие.

Участники встречи узнают больше об открытых данных, смогут высказать свои пожелания по развитию отрасли и приобщиться к формированию городской политики открытости.

«Ежегодно в марте во всем мире отмечают Международный день открытых данных. Харьков, который определил открытые данные как одно из приоритетных направлений развития, присоединяется к движению уже второй раз», - отметили организаторы.

Начало - в 15:00.

Зарегистрироваться для онлайн или оффлайн-участия необходимо по ссылке

Отметим, что из-за карантинных ограничений количество присутствующих на мероприятии непосредственно в центре «Дія.Бізнес» - ограничено. Ссылка на онлайн-трансляцию будет отправлена всем, кто зарегистрируется.

Организаторы - Департамент цифровой трансформации при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины в партнерстве с «Дія.Бізнес Харків».