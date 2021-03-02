Харьковчан приглашают присоединиться к формированию городской политики открытости

В нем примут участие директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец, руководитель направления «Open City Administration» Андрей Кирик, руководитель экспертной группы по открытым данным директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Михаил Карнеев, руководитель направления «E-Health» Татьяна Виноградская и др. Также к обсуждению могут присоединиться все желающие.
Участники встречи узнают больше об открытых данных, смогут высказать свои пожелания по развитию отрасли и приобщиться к формированию городской политики открытости.
«Ежегодно в марте во всем мире отмечают Международный день открытых данных. Харьков, который определил открытые данные как одно из приоритетных направлений развития, присоединяется к движению уже второй раз», - отметили организаторы.
Отметим, что из-за карантинных ограничений количество присутствующих на мероприятии непосредственно в центре «Дія.Бізнес» - ограничено. Ссылка на онлайн-трансляцию будет отправлена всем, кто зарегистрируется.
Организаторы - Департамент цифровой трансформации при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины в партнерстве с «Дія.Бізнес Харків».
Kharkiv Open Data Day 2021
4 березня 2021 року
План заходу
(Загальна кількість учасників офлайн: до 30 осіб
З них: 15 осіб - спікери+організатори і 15 залучених осіб через реєстрацію)
15:00-15:30 - Початок реєстрації учасників офлайн
15:30 - Початок заходу
І БЛОК
Тема:“Вітальне слово”
15:30-15:35 - Галина Литвинець - директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради
15:35-15:40 - Андрій Кірик - керівник напрямку Open City Administration
ІІ БЛОК
Тема: “ Презентація роботи за 2020 рік”
15:40-15:45 - Андрій Кірик - керівник напрямку Open City Administration “Проведення Open Data School для службовців органів місцевого самоврядування Харківської міської ради”
“ Аудит відкритих даних Харківської міської ради”
15:45-15:55 - Михайло Карнєєв - керівник експертної групи з відкритих даних директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації
“Отримання Харковом Open Data Awards в рамках Open Data Forum 2020 за найвищі стандарти публікації відкритих даних органами місцевого самоврядування”
15:55-16:00 - Галина Литвинець - директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради
“Приєднання до Хартії відкритих даних”
ІІІ БЛОК
Тема: “Візуалізація медичних даних”
16:00-16:05 - Тетяна Виноградська - керівниця напрямку E-Health
“Відкриті дані у реформі міської медицини”
16:05-16:15 - (Представник) ТОВ Хелсі ЮА
“Дані про причини звернень, діагнози та направлення”
“Дані про прийоми пацієнтів”
16:15-16:25 - Денис Губашов - експерт із відкритих даних, аналітик Texty.org.ua
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16:25-16:35 - Питання/відповіді
IV БЛОК
Тема: “Комерційні відкриті дані Харкова”
16:35 -16:45 - Сергій Чуриков - комерційний директор ТОВ “2ГІС”
“Картографічні відкриті дані. Історія успіху компанії “2ГІС””
16:45-16:55 - Артем Серенок - доцент кафедри інформаційних технологій і систем управління ХарРІ НАДУ; експерт з аудиту даних спільної Ініціативи Techsoup Europe та Ресурсного Центру ГУРТ “Дані міст/Apps4Cities”,
“Аудит відкритих даних міст України”
16:55-17:10 - Secret Guest від компанії Sigma Software Group
17:10-17:20 - Питання/відповіді
17:20 Заключне слово