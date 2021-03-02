Игорь Терехов поздравил женщин Новобаварского и Холодногорского районов с 8 Марта

Сотрудниц предприятий и организаций Новобаварского и Холодногорского районов сегодня, 2 марта, поздравили с наступающим Международным женским днем.
С приближающимся праздником сотрудниц жилищно-коммунальных предприятий, районных администраций, учебных и медицинских учреждений Новобаварского и Холодногорского районов поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
«Дорогие, милые, любимые женщины! Мне очень приятно поздравлять вас в канун самого любимого мужчинами праздника - 8 Марта. Очень хочется, чтобы на ваших лицах всегда была улыбка, а в душе царили гармония и спокойствие. Будьте уверены, мы, мужчины, сделаем всё для того, чтобы вы были счастливы», - сказал Игорь Терехов.
Он также отметил, что с каждым днем Харьков становится красивее и комфортней, что, безусловно, является заслугой представительниц прекрасной половины человечества.
«Волей судьбы так произошло, что не стало Геннадия Адольфовича, и команду, которую мы формировали 10 лет, возглавляю сегодня я. Хочу вам сказать, что команда эта преимущественно состоит из вас, очаровательные женщины. Я уверен, что вместе мы продолжим вести наш любимый город Харьков к успеху. С праздником! Счастья, здоровья, радости, благополучия!» - обратился к женщинам Игорь Терехов.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погоду определяет фронт окклюзии и тыловая часть циклона с центром над северо-восточными районами Европы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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