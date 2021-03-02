02.03.2021 15:20

Игорь Терехов поздравил женщин Новобаварского и Холодногорского районов с 8 Марта

Сотрудниц предприятий и организаций Новобаварского и Холодногорского районов сегодня, 2 марта, поздравили с наступающим Международным женским днем.



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С приближающимся праздником сотрудниц жилищно-коммунальных предприятий, районных администраций, учебных и медицинских учреждений Новобаварского и Холодногорского районов поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Дорогие, милые, любимые женщины! Мне очень приятно поздравлять вас в канун самого любимого мужчинами праздника - 8 Марта. Очень хочется, чтобы на ваших лицах всегда была улыбка, а в душе царили гармония и спокойствие. Будьте уверены, мы, мужчины, сделаем всё для того, чтобы вы были счастливы», - сказал Игорь Терехов.



Он также отметил, что с каждым днем Харьков становится красивее и комфортней, что, безусловно, является заслугой представительниц прекрасной половины человечества.



«Волей судьбы так произошло, что не стало Геннадия Адольфовича, и команду, которую мы формировали 10 лет, возглавляю сегодня я. Хочу вам сказать, что команда эта преимущественно состоит из вас, очаровательные женщины. Я уверен, что вместе мы продолжим вести наш любимый город Харьков к успеху. С праздником! Счастья, здоровья, радости, благополучия!» - обратился к женщинам Игорь Терехов.

