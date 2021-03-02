02.03.2021 13:50

В Харькове упростят процедуру выдачи материальной помощи

Харьковский городской совет ведет переговоры с Пенсионным фондом Украины о предоставлении справок в электронном виде для упрощения процедуры выдачи материальной помощи.

Об этом сегодня, 2 марта, на рабочем совещании сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



По его словам, сейчас гражданам, которые нуждаются в получении материальной помощи из средств городского бюджета, нужно посетить несколько учреждений.



«Неоднократно поступали обращения от людей, чтобы отработать этот вопрос с Пенсионным фондом. Я категорически против того, чтобы люди приходили к нам в Управление труда и социальной защиты за материальной помощью, а потом их направляли в Пенсионный фонд за справкой. Поэтому в управлении будет электронная справка из Пенсионного фонда, и люди смогут оформить все в одном месте», - сообщил Игорь Терехов.



Исполняющий обязанности мэра напомнил, что харьковчанам предоставляют материальную помощь в размере от 3 до 10 тыс. грн. На эти средства могут рассчитывать люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, нуждаются в дорогостоящем лечении. Кроме того, сейчас городской совет оказывает помощь врачам, учителям, работникам жилищно-коммунальной сферы, которые болеют или переболели коронавирусом. Как сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, материальная помощь больным COVID-19 была назначена на общую сумму 10 млн 795 тыс. грн.



«Материальную помощь могут получить люди разных категорий. В связи с нынешним материальным положением много людей к нам обращаются, и мы фактически никому не отказываем», - сказал Игорь Терехов.