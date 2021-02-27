27.02.2021 11:51
Что делать, если попал в ДТП?
Прежде всего следует выяснить, есть травмированные во время происшествия. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим лицам до приезда врачей. Если пострадавшие отсутствуют - включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки. Не перемещайте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские могли выяснить все обстоятельства происшествия.
Теперь звоните в полицию на номер 102 и укажите следующие сведения:
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точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
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или есть пострадавшие (если есть, то сколько и какого их состояние);
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марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения.
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пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев, возможно кто-то зафиксировал момент аварии на свой регистратор.
Еще один способ оформления ДТП - это воспользоваться Европротоколом, но при условии:
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отсутствуют погибшие или травмированные люди;
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водители имеют полисы автогражданской ответственности;
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обоюдное согласие водителей относительно обстоятельств ДТП;
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у водителей отсутствуют признаки опьянения;
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сумма убытков после ДТП не превышает 100 000 грн.
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции является обязательным.
Главное помните, что залог безопасной поездки - это соблюдение правил дорожного движения.
Источник: Патрульная полиция Харьковской области
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