27.02.2021 11:51

Что делать, если попал в ДТП?

Прежде всего следует выяснить, есть травмированные во время происшествия. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим лицам до приезда врачей. Если пострадавшие отсутствуют - включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки. Не перемещайте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские могли выяснить все обстоятельства происшествия.

Теперь звоните в полицию на номер 102 и укажите следующие сведения:

точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;

или есть пострадавшие (если есть, то сколько и какого их состояние);

марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения.

пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев, возможно кто-то зафиксировал момент аварии на свой регистратор.

Еще один способ оформления ДТП - это воспользоваться Европротоколом, но при условии:

отсутствуют погибшие или травмированные люди;

водители имеют полисы автогражданской ответственности;

обоюдное согласие водителей относительно обстоятельств ДТП;

у водителей отсутствуют признаки опьянения;

сумма убытков после ДТП не превышает 100 000 грн.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции является обязательным.

Главное помните, что залог безопасной поездки - это соблюдение правил дорожного движения.