Главная Новости Общество Что делать, если попал в ДТП?
27.02.2021  11:51   

Что делать, если попал в ДТП?

 
Прежде всего следует выяснить, есть травмированные во время происшествия. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим лицам до приезда врачей. Если пострадавшие отсутствуют - включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки. Не перемещайте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские могли выяснить все обстоятельства происшествия.
 
Теперь звоните в полицию на номер 102 и укажите следующие сведения:
 
  • точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
  • или есть пострадавшие (если есть, то сколько и какого их состояние);
  • марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения.
  • пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев, возможно кто-то зафиксировал момент аварии на свой регистратор.
 
Еще один способ оформления ДТП - это воспользоваться Европротоколом, но при условии:
 
  • отсутствуют погибшие или травмированные люди;
  • водители имеют полисы автогражданской ответственности;
  • обоюдное согласие водителей относительно обстоятельств ДТП;
  • у водителей отсутствуют признаки опьянения;
  • сумма убытков после ДТП не превышает 100 000 грн.
 
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции является обязательным.
 
Главное помните, что залог безопасной поездки - это соблюдение правил дорожного движения.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, авто, полиция
 
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