Главная Новости Общество Сегодня день рождения почетного харьковчанина Павла Каркача
24.02.2021  10:33   

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Павла Каркача

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, профессора кафедры судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, заслуженного юриста Украины Павла Каркача.

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Павла Каркача

«Благодаря многолетней научной деятельности и формированию высокой правовой культуры среди будущих юристов Вы заслужили признание и уважение коллег и своих учеников.

Желаю Вам крепкого здоровья, жизненного оптимизма, благополучия, вдохновения, мира и согласия!» - говорится в поздравлении.
Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, павел каркач
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.02 Общество Почетный харьковчанин Юрий Мацевитый отмечает день рождения 23.02 Власть Игорь Терехов: «Коксохим» травит харьковчан, будем добиваться закрытия завода 23.02 Власть Игорь Терехов: Мы выделим деньги, чтобы все могли получить инсулин бесплатно
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 