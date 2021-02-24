Сегодня день рождения почетного харьковчанина Павла Каркача

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, профессора кафедры судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, заслуженного юриста Украины Павла Каркача.
«Благодаря многолетней научной деятельности и формированию высокой правовой культуры среди будущих юристов Вы заслужили признание и уважение коллег и своих учеников.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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