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23.02.2021  13:40   

Город работает над тем, чтобы учителя и врачи с COVID-19 получали материальную помощь вовремя

Сотрудникам бюджетных предприятий, которые болеют или переболели коронавирусом, продолжают оказывать материальную помощь из средств городского бюджета.


Город работает над тем, чтобы учителя и врачи с COVID-19 получали материальную помощь вовремя

Об этом сегодня, 23 февраля, на рабочем совещании, которое провел исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
Она подчеркнула, что для своевременного получения материальной помощи переболевшими COVID-19 работниками сфер медицины, образования и коммунальных служб соответствующая комиссия собирается еженедельно. Сейчас на рассмотрении находятся 469 заявлений, 265 сотрудников бюджетных предприятий материальную помощь уже получили.

Также Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что за прошедшую неделю COVID-19 подтвердился у 793 харьковчан. На стационарном лечении сейчас находятся 379 пациентов. Всего в городе занято 45% койко-мест для больных коронавирусом. При этом процент летальных случаев от COVID-19 в городе ниже, чем в области и Украине (1,4% против 1, 8% и 1, 9 % соответственно).

Источник:   ХГС
 Тэги:  помощь, коронавирус, харьков
 
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