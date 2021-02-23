Город работает над тем, чтобы учителя и врачи с COVID-19 получали материальную помощь вовремя

Сотрудникам бюджетных предприятий, которые болеют или переболели коронавирусом, продолжают оказывать материальную помощь из средств городского бюджета.
Об этом сегодня, 23 февраля, на рабочем совещании, которое провел исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
Она подчеркнула, что для своевременного получения материальной помощи переболевшими COVID-19 работниками сфер медицины, образования и коммунальных служб соответствующая комиссия собирается еженедельно. Сейчас на рассмотрении находятся 469 заявлений, 265 сотрудников бюджетных предприятий материальную помощь уже получили.
Также Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что за прошедшую неделю COVID-19 подтвердился у 793 харьковчан. На стационарном лечении сейчас находятся 379 пациентов. Всего в городе занято 45% койко-мест для больных коронавирусом. При этом процент летальных случаев от COVID-19 в городе ниже, чем в области и Украине (1,4% против 1, 8% и 1, 9 % соответственно).
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