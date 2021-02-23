23.02.2021 12:19

Операция Первоцвет начнется в Харькове

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области начинает ежегодную традиционную акцию «Первоцвет-2021»

В период с февраля по май будет усилен государственный контроль в области сохранения редких и краснокнижных объектов растительного мира, сообщили в ведомстве.



Инспекцией будут осуществлены рейдовые проверки, направленные на прекращение сбора, перевозки и торговли исчезающими первоцветами.



Экологи отмечают, что обычно объемы незаконной торговли первоцветами особенно растут в преддверии праздников, в том числе 8 марта.



Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды в Харьковской области в рамках акции «Первоцвет-2021» будут проводить рейдовые проверки в местах сбора и сбыта декоративных растений. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности, по ст.88-1, ч.2 ст.88-1 и ст.90 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно последовательности указанных статей, предполагается штраф от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн до 1700 грн) с конфискацией незаконно добытого или без таковой; от ста до двухсот пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 грн до 3655 грн) с конфискацией объектов растительного мира; от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 грн до 510 грн) с конфискацией незаконно добытого



Государственная экологическая инспекция в Харьковской области призывает граждан не покупать подснежники и предупреждает: даже покупая краснокнижные первоцветы, вы способствуете незаконному промыслу. Ведь если не будет спроса - не будет и сбыта.