19.02.2021 15:34

Харьковчанка, ветеран Второй мировой войны отметила столетний юбилей

Ветеран Второй мировой войны, жительница Индустриального района Валентина Савчук отметила столетний юбилей.

С днем ​​рождения участника боевых действий поздравили представители Администрации Индустриального района и депутатского корпуса.

«Почитаем силу духа, с которой Вы пережили Вторую мировую войну, преодолели послевоенные тяжелые годы, множество жизненных испытаний. Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, семейного уюта, душевного покоя, мира, благополучия, уважения от детей, внуков и правнуков», - поздравили Валентину Савчук представители районной администрации.

Отметим, что Валентина Григорьевна Савчук родилась в городе Белополье Сумской области в многодетной семье. В 1942 г. служила в Главном управлении железнодорожных путей, восстанавливала инфраструктуру после освобождения населенных пунктов от нацистких захватчиков. Награждена орденом Отечественной войны II степени. После войны родила и воспитала троих детей.