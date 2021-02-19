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19.02.2021  15:34   

Харьковчанка, ветеран Второй мировой войны отметила столетний юбилей

Ветеран Второй мировой войны, жительница Индустриального района Валентина Савчук отметила столетний юбилей.

 
С днем ​​рождения участника боевых действий поздравили представители Администрации Индустриального района и депутатского корпуса. 
 
«Почитаем силу духа, с которой Вы пережили Вторую мировую войну, преодолели послевоенные тяжелые годы, множество жизненных испытаний. Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, семейного уюта, душевного покоя, мира, благополучия, уважения от детей, внуков и правнуков», - поздравили Валентину Савчук представители районной администрации.
 
Отметим, что Валентина Григорьевна Савчук родилась в городе Белополье Сумской области в многодетной семье. В 1942 г. служила в Главном управлении железнодорожных путей, восстанавливала инфраструктуру после освобождения населенных пунктов от нацистких захватчиков. Награждена орденом Отечественной войны II степени. После войны родила и воспитала троих детей.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  ветеран, столетие, савчук
 
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