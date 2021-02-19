Главная Новости Общество В Харькове определили победителей городского конкурса социальных проектов
19.02.2021  12:42   

В Харькове определили победителей городского конкурса социальных проектов

Определены победители городского конкурса социальных проектов «Единая социальная сеть», которые получат средства на поддержку инициатив из бюджета Харьковской городской территориальной общины.

В Харькове определили победителей городского конкурса социальных проектов

Традиционно участниками конкурса стали общественные организации социальной направленности, которые оказывают различные виды социальных услуг жителям территориальной громады города. По результатам второго тура конкурса - презентационного - победителями стали 26 общественных организаций, на реализацию инициатив которых будут выделены средства из городского бюджета.

Как сообщили в Департаменте социальной политики, предложения оценивались членами конкурсной комиссии индивидуально путем проставления баллов от 0 до 5 по различным критериям. По итогам набранных баллов был сформирован рейтинг из 30 проектов и установлен проходной балл - 200 баллов. Те общественные организации, проектные предложения которых этот порог не прошли, также имеют возможность заключить договор о сотрудничестве с Управлением по социальным вопросам Департамента социальной политики, но на безфинансовий основе.
 
Среди победителей конкурса были следующие инициативы: организация и проведение премии «Преодоление» за достижения лиц с инвалидностью (благотворительная организация «Благотворительный фонд «Интеграция»); образовательный проект «Экология сознания. Родители против цифровой зависимости» (благотворительная организация «Благотворительный фонд «Лада»); разработка и внедрение услуги ассистивного сопровождения лиц с инвалидностью (общественная организация инвалидов «Креавита»); «Ты не одна» (общественная организация «Берегиня семьи»); онлайн-школа карьерного роста слепой молодежи «Успешный старт» (ОО «Харьковский центр реабилитации молодых инвалидов и членов их семей «Право выбора»); предоставление бесплатной юридической помощи ветеранам АТО в городе Харькове (общественная организация «Союз ветеранов АТО») и другие.

Напомним, конкурс социальных проектов «Единая социальная сеть» проводится Департаментом социальной политики в рамках реализации Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2021-2025 гг.
Источник:   ХГС
 Тэги:  единая социальная сеть, победители, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 Общество На конференции обсудили Единую социальную сеть (ФОТО) 22.12 Власть Объявлен городской конкурс социальных проектов 01.03 Власть Полицейских и социальных работников обучат языку жестов
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 