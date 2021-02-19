19.02.2021 12:42

В Харькове определили победителей городского конкурса социальных проектов

Определены победители городского конкурса социальных проектов «Единая социальная сеть», которые получат средства на поддержку инициатив из бюджета Харьковской городской территориальной общины.

Традиционно участниками конкурса стали общественные организации социальной направленности, которые оказывают различные виды социальных услуг жителям территориальной громады города. По результатам второго тура конкурса - презентационного - победителями стали 26 общественных организаций, на реализацию инициатив которых будут выделены средства из городского бюджета.

Как сообщили в Департаменте социальной политики, предложения оценивались членами конкурсной комиссии индивидуально путем проставления баллов от 0 до 5 по различным критериям. По итогам набранных баллов был сформирован рейтинг из 30 проектов и установлен проходной балл - 200 баллов. Те общественные организации, проектные предложения которых этот порог не прошли, также имеют возможность заключить договор о сотрудничестве с Управлением по социальным вопросам Департамента социальной политики, но на безфинансовий основе.



Среди победителей конкурса были следующие инициативы: организация и проведение премии «Преодоление» за достижения лиц с инвалидностью (благотворительная организация «Благотворительный фонд «Интеграция»); образовательный проект «Экология сознания. Родители против цифровой зависимости» (благотворительная организация «Благотворительный фонд «Лада»); разработка и внедрение услуги ассистивного сопровождения лиц с инвалидностью (общественная организация инвалидов «Креавита»); «Ты не одна» (общественная организация «Берегиня семьи»); онлайн-школа карьерного роста слепой молодежи «Успешный старт» (ОО «Харьковский центр реабилитации молодых инвалидов и членов их семей «Право выбора»); предоставление бесплатной юридической помощи ветеранам АТО в городе Харькове (общественная организация «Союз ветеранов АТО») и другие.



Напомним, конкурс социальных проектов «Единая социальная сеть» проводится Департаментом социальной политики в рамках реализации Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2021-2025 гг.