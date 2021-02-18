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18.02.2021  11:31   

В Доме недвижимости появилась нотариальная услуга

В Доме недвижимости с целью комплексного обслуживания заявителей введен нотариальный сервис.

 
Как сообщили в учреждении, услуга нотариального сервиса предоставляется, если заявителю необходимо:
 
- оформить наследство;
- удостоверить сделку (купля-продажа, дарение, пожизненное содержание и т.п.);
- оформить доверенность;
- засвидетельствовать копии документов или подлинность подписи.
 
Консультации о порядке совершения нотариальных действий предоставляются бесплатно.
 
Дом недвижимости работает по адресу: пл. Павловская, 4. Режим работы: понедельник, среда - 9:00-18:00; вторник, четверг - 9:00-20:00; пятница - 9:00-16:45; суббота - 8:00-15:45, воскресенье – выходной.
 
Напомним, что Дом недвижимости открыли в Харькове 23 августа 2020 года. На сегодняшний день в учреждении можно получить более 130 услуг, и специалисты постоянно работают над совершенствованием и введением новых услуг и сервисов. Так, заявителям, кроме услуг в сфере недвижимости, стали доступны услуги регистрации бизнеса, получения выписки из Государственного земельного кадастра, риэлторские услуги, правовое сопровождение по недвижимости и др.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  дом недвижимости, нотаруис, услуга, харьков
 
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