17.02.2021 11:05

Харьков без шелухи. Харьковчане предлагают ввести дизайн-код города

Дизайн-код описывает, как должны выглядеть фасады зданий, уличное покрытие и мощение, элементы освещения, уличная мебель и указатели.

Об этом идет речь в петиции , размещенной на сайте Харьковского городского совета, которую разместил Николай Фирстов.

«Считаю, необходимо создать свод правил оформления - дизайн-код", — предлагает автор.

"Наш красивый центр, историческая часть заполнена рекламой, вывесками, чья привлекательность весьма субъективна и не всем по вкусу. Огромные баннеры на зданиях, реклама на крышах не даёт насладиться красотой города. Реклама не должна закрывать архитектуру, в особенности - исторический центр», — сказано в петиции.

Чтобы петицию рассмотрели в мэрии, она должна набрать 5000 подписей.

Напомним, дизайн-код города – свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории. Он призывает владельцев и арендаторов учреждений придерживаться единого оформления названий, информационных табличек и витрин учреждений, расположенных на фасадах зданий, на которых распространяется дизайн-код.