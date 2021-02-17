Главная Новости Общество Харьков без шелухи. Харьковчане предлагают ввести дизайн-код города
17.02.2021  11:05   

Харьков без шелухи. Харьковчане предлагают ввести дизайн-код города

Дизайн-код описывает, как должны выглядеть фасады зданий, уличное покрытие и мощение, элементы освещения, уличная мебель и указатели.

 
Об этом идет речь в петиции, размещенной на сайте Харьковского городского совета, которую разместил Николай Фирстов.
 
«Считаю, необходимо создать свод правил оформления - дизайн-код", — предлагает автор.
 
"Наш красивый центр, историческая часть заполнена рекламой, вывесками, чья привлекательность весьма субъективна и не всем по вкусу. Огромные баннеры на зданиях, реклама на крышах не даёт насладиться красотой города. Реклама не должна закрывать архитектуру, в особенности - исторический центр», — сказано в петиции.
 
Чтобы петицию рассмотрели в мэрии, она должна набрать 5000 подписей.
 
Напомним, дизайн-код города – свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории. Он призывает владельцев и арендаторов учреждений придерживаться единого оформления названий, информационных табличек и витрин учреждений, расположенных на фасадах зданий, на которых распространяется дизайн-код.
 
 
Тэги:  баннеры, вывески, харьков, дизайн-код
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.10 Криминал и происшествия «Азов» и «Громадська Варта» уничтожили предвыборную агитацию «Відродження» в нескольких районах Харькова (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 