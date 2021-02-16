Главная Новости Общество В Украине за долги продают на торгах изъятое нижнее белье
16.02.2021  14:49   

В Украине за долги продают на торгах изъятое нижнее белье

На онлайн-аукционе арестованного имущества продают изъятые за долги женские трусы, размер L. Желающие принять участие в торгах могут подавать заявки до 8:00 22 февраля.

 
Такой необычный лот появился на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом. Об этом сообщает 0564.ua, ссылаясь на сайт аукциона арестованного имущества.
 
На онлайн-аукционе появился лот "нижнее женское белье зеленого цвета с черным узором, фирма Bamboopidre, размер L". Стартовая цена - 19 грн 41 коп. Размер 1 шага ─ 0,97 грн.
 
 
Кто оказался должником - неизвестно, но, судя по всему, это явно очень злостный нарушитель. Сейчас лот находится по адресу: улица Леонида Бородича, 3.
 
Аукцион назначен на 9:00 22 февраля.
 
Тэги:  конфискат, онлайн-аукцион, трусі
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.12 Криминал и происшествия ФОТО: Таможенники рассказали самые курьезные случаи за ноябрь - Слобожанская таможня 10.12 Криминал и происшествия В Харьковском аэропорту конфисковали Dolce & Gabban, Louis Vuitton и GUCCI на приличную сумму - Слобожанская таможня 13.09 Криминал и происшествия На Харьковщине пропал конфискат на 15 миллионов гривен
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 