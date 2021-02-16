16.02.2021 14:49

В Украине за долги продают на торгах изъятое нижнее белье

На онлайн-аукционе арестованного имущества продают изъятые за долги женские трусы, размер L. Желающие принять участие в торгах могут подавать заявки до 8:00 22 февраля.

Такой необычный лот появился на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом. Об этом сообщает 0564.ua , ссылаясь на сайт аукциона арестованного имущества.

На онлайн-аукционе появился лот "нижнее женское белье зеленого цвета с черным узором, фирма Bamboopidre, размер L". Стартовая цена - 19 грн 41 коп. Размер 1 шага ─ 0,97 грн.

Кто оказался должником - неизвестно, но, судя по всему, это явно очень злостный нарушитель. Сейчас лот находится по адресу: улица Леонида Бородича, 3.

Аукцион назначен на 9:00 22 февраля.