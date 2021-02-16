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16.02.2021  13:34   

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Николая Соловьева

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сегодня, 16 февраля, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного журналиста Украины, бывшего главного редактора газеты «Вечерний Харьков» Николая Соловьева.

«Ваш талант журналиста, большой опыт организатора, чувство ответственности и неиссякаемая энергия позволили Вам заслужить симпатию огромной аудитории харьковчан и коллег.

Желаю здоровья, бодрости духа, благополучия, мира и согласия Вам и Вашей семье!» - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, николай соловьев
 
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