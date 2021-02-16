Сегодня день рождения почетного харьковчанина Николая Соловьева

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сегодня, 16 февраля, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного журналиста Украины, бывшего главного редактора газеты «Вечерний Харьков» Николая Соловьева.
«Ваш талант журналиста, большой опыт организатора, чувство ответственности и неиссякаемая энергия позволили Вам заслужить симпатию огромной аудитории харьковчан и коллег.
Желаю здоровья, бодрости духа, благополучия, мира и согласия Вам и Вашей семье!» - говорится в поздравлении.
Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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