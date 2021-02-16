16.02.2021 11:21

В Индустриальном районе чествовали воинов-интернационалистов

Торжественный прием по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 32-й годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан прошел 15 февраля в администрации Индустриального района Харькова.

Председатель районной администрации Ольга Вельможная выразила благодарность ветеранам войны в Афганистане за мужество и верность воинскому долгу.

«В этой кровавой войне самоотверженность, мужество и героизм проявили украинцы - офицеры и солдаты. Многие из них не вернулись к своим семьям, к любимым. Мы помним о них! Вы, как никто, знаете настоящую цену войны и мира. И как никто, умеете дорожить сегодняшним днем, осознавать свою ответственность за будущее, за судьбу будущих поколений. Вы являетесь ярким примером для подражания молодому поколению, образцом служения народу и государству. От всего сердца желаем вам и вашим семьям здоровья, семейного уюта и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, счастья, мира и добра», - пожелала ветеранам Ольга Вельможная.

Представителям районной организации афганцев за активную гражданскую позицию и по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств вручили Почетные грамоты и Благодарности администрации Индустриального района, а также подарки от депутатов.

Также для ветеранов Афганистана выступили музыкальные и танцевальные коллективы района.

Память павших воинов-интернационалистов собравшиеся почтили минутой молчания.

Напомним, 15 февраля в Украине отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств, приуроченный к годовщине выводу последних подразделений советских войск из Республики Афганистан 15 февраля 1989 года.