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16.02.2021  10:28   

15 февраля в Харькове родилось 30 детишек

30 детей родилось в Харькове в понедельник, 15 февраля.

 
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 17 мальчиков и 13 девочек, в том числе одна двойня - два мальчика, которые появились на свет в родильном доме №3. 
Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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