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16.02.2021  09:31   

Игорь Терехов поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Валерия Бойко

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Валерия Бойко - Почетного гражданина Харькова, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой госпитальной хирургии Харьковского национального медицинского университета, директора Института общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева.

Игорь Терехов поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Валерия Бойко

«Ваши преданность любимому делу, профессионализм и неравнодушие к проблемам здоровья харьковчан обеспечивают Вам большое доверие и уважение.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, безграничной энергии и дальнейших успехов в Вашей ответственной работе! Пусть всегда рядом с Вами будут любящие родные и близкие люди!» - говорится в поздравлении.
Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, валерий бойко
 
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