Игорь Терехов поздравил с днем рождения почетного харьковчанина Валерия Бойко

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Валерия Бойко - Почетного гражданина Харькова, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой госпитальной хирургии Харьковского национального медицинского университета, директора Института общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева.
«Ваши преданность любимому делу, профессионализм и неравнодушие к проблемам здоровья харьковчан обеспечивают Вам большое доверие и уважение.
Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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