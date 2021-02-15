15.02.2021 15:06

Во время контрдиверсионных учений было зафиксировано 2 кражи

СБУ сообщает о завершении контрдиверсионных учений в Харьковской области.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

В Харьковской области завершено широкомасштабные контрдиверсионные тренировки, которые проводились под эгидой центрального координационного органа по борьбе с терроризмом - Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Учения были направлены на отработку мер по координации деятельности всех региональных субъектов антитеррористической деятельности в экстремальных условиях.

Кроме Управления СБУ в Харьковской области, в учениях принимали участие подразделения ГУНП в Харьковской области, Управление патрульной полиции в г. Харькове, Восточное территориальное управление Нацгвардии Украины, Главное управление ГСЧС в Харьковской области, Харьковский погранотряд Госпогранслужбы, Харьковский и Чугуевский гарнизоны Вооруженных Сил Украины, Военная служба правопорядка и Харьковская областная прокуратура.

В ведомстве заявили, что соответствующая подготовка правоохранителей, в случае возникновения реальных террористических или диверсионных угроз, позволит предотвратить нанесение значительного ущерба жизни и здоровью жителей и гостей Харьковщины.

Отмечается, что сам факт проведения учений существенно уменьшил количество криминальных проявлений на территории Харькова. Так, за трое суток учений Нацполицией было зарегистрировано только 2 кражи.

Также во время учений субъектами антитеррористического штаба было разоблачено и задокументировано целый ряд уголовных преступлений, не относящихся к выполнению учебных заданий. Среди раскрытых преступлений - незаконное обращение с оружием и боеприпасами, незаконное распространение наркотических средств и психотропных веществ, незаконное пересечение государственной границы и тому подобное.

Учебно-боевые задачи, поставленные Службой безопасности Украины перед участниками контрдиверсионные тренировок, были выполнены на достаточно высоком уровне. По оценкам представителей учебных диверсионных групп, антитеррористический режим, который был создан на Харьковщине во время учений, является одним из лучших на территории Украины.

В ведомстве заверили, что в случае отработки реальной боевой ситуации, Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области при необходимости применит значительно шире комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных условий жизнедеятельности для наших граждан и задержания злоумышленников.